9 из 9 вторых матчей в сериях ЦСКА и СКА в плей-офф КХЛ выиграла домашняя команда. 1.56 – продление тренда
ЦСКА примет СКА во втором матче 1/8 финала плей-офф КХЛ.
Команды 9 раз встречались между собой в плей-офф – во всех 9 случаях второй матч серии выиграла домашняя команда.
Букмекеры дают коэффициент 1.56 на то, что ЦСКА победит СКА. 2.47 – петербуржцы прервут тренд.
Матч состоится 25 марта и начнется в 19:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем