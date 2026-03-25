Вероятность титула Расселла в «Ф-1» с начала сезона выросла с 33% до 65%

Букмекеры считают, что Джордж Расселл станет чемпионом 2026 года в «Формуле-1».

С начал сезона коэффициент на титул пилота «Мерседеса» обвалился в два раза – с 3.00 (33%) до 1.55 (65%).

Главным конкурентом Расселла котируется его партнер Андреа Кими Антонелли – на его победу дают коэффициент 3.80 (26%). Шансы остальных гонщиков – менее 10%.