1.67 – «Оклахома» обыграет «Бостон» и продлит победную серию до 13 матчей
«Бостон» примет «Оклахому» в регулярном чемпионате НБА.
«Тандер» выиграли 12 матчей подряд в лиге. На продление серии в игре с «Селтикс» дают коэффициент 1.67 – около 60% вероятности.
«Оклахома» выиграла 57 из 72 матчей в этом сезоне НБА – лучший показатель в чемпионате.
Игра состоится 26 марта, начало – в 02:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
