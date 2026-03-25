Салах перейдет в клуб из Саудовской Аравии, считают букмекеры. Переезд в МЛС менее вероятен
Букмекеры начали принимать ставки на следующий клуб Мохамеда Салаха.
Нападающий покинет «Ливерпуль» на правах свободного агента летом. 33-летний египтянин объявил о своем решении в соцсетях.
Британские букмекеры считают, что Салах продолжит карьеру в Саудовской Аравии – на это дают коэффициент 2.50. На продолжение карьеры в любом клубе МЛС можно поставить за 2.90, на возвращение в «Рому» – за 8.50.
Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В составе мерсисайдцев он забил 255 голов в 435 матчах и выиграл 9 трофеев, включая два чемпионства в АПЛ и Лигу чемпионов.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Саудовцы бросили бы приличные деньги в Ливерпуль этим летом
Египетский футболист Мохаммад Салах продолжит карьеру в Аль-Насре
Зарплата рекордная, 1200 000 фунтов в неделю.