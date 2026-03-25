  Салах перейдет в клуб из Саудовской Аравии, считают букмекеры. Переезд в МЛС менее вероятен
Салах перейдет в клуб из Саудовской Аравии, считают букмекеры. Переезд в МЛС менее вероятен

Букмекеры начали принимать ставки на следующий клуб Мохамеда Салаха.

Нападающий покинет «Ливерпуль» на правах свободного агента летом. 33-летний египтянин объявил о своем решении в соцсетях.

Британские букмекеры считают, что Салах продолжит карьеру в Саудовской Аравии – на это дают коэффициент 2.50. На продолжение карьеры в любом клубе МЛС можно поставить за 2.90, на возвращение в «Рому» – за 8.50.

Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В составе мерсисайдцев он забил 255 голов в 435 матчах и выиграл 9 трофеев, включая два чемпионства в АПЛ и Лигу чемпионов.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
премьер-лига Англия
высшая лига Саудовская Аравия
серия А Италия
Мохамед Салах
Ливерпуль
возможные трансферы
МЛС
Рома
На месте Юве я бы обратил внимание. В Италии может еще пару сезонов пошуметь
Ответ Взвешенный вомбат Китая
А ведь еще каких то 15 лет назад в Италию ехали на пике карьеры, а сейчас доигрывать...
Получит вагон денег. Кто бы отказался от такого предложения
Ответ Bunyod Turgunov
Тот кто не хочет закончить карьеру в таком возрасте) Месси и 600 лямов предлагали, но он отказался так как его семье будет в пустыне не комфортно жить
Ответ Иван Никулин_1116720319
Да Месси и в Барсу хотел вернуться и играть бесплатно, но жулик Лапорта не захотел
ходят слухи, что в ПСЖ собрался
Ответ Vatikan
Энрике покупает только молодежь
Ответ badbeat
тут вопрос бизнеса. весь Египет станет смотреть на ПСЖ и скупать футболки. да и салах ещё может играть
В Аравию сейчас не время
с текущей ситуацией еще неизвестно будут ли в СА, по крайней мере этим летом, звать кого-то на огромные деньги. В штатах, мне кажется, после ЧМ тоже интерес к соккеру уменьшится, да и пока там играет Месси, вряд ли будут звать какую-то звезду на огромные деньги еще. Поэтому, возможно, еще годик или два придется поиграть в Европе.
Если Салах переходит в Саудовскую Аравию, то очень много вопросов возникает к руководству Ливерпуля, которые решили отпустить его бесплатно
Саудовцы бросили бы приличные деньги в Ливерпуль этим летом
Ответ Влад Безруков
Кинули бы от силы 20-30кк, как кажется. Тут скорее всего вопрос репутационный, на фоне скандала посреди сезона захотели развеять все слухи, сплетни и разойтись полюбовно. Ливерпуль экономит на зарплате ну и может подъемные за контракт вернут. В любом случае для болельщика Ливерпуля такое расставание с легендой гораздо лучше, чем получить 30кк и просто спихнуть неликвид куда попало
Ответ Влад Безруков
Теперь они эти деньги выбросят на Патриоты....знать бы прикуп...
Вполне может и в МЛС укатить доигрывать
Куда бы он не пошёл, тот клуб конечно сорвёт джекпот благодаря многочисленным мусульманским адептам Салаха
Салах еще в Италии или Франции может пошуметь.
Mirror:
Египетский футболист Мохаммад Салах продолжит карьеру в Аль-Насре
Зарплата рекордная, 1200 000 фунтов в неделю.
