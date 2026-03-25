«Северсталь» выиграла 4 из 5 последних вторых матчей в сериях Кубка Гагарина. 1.66 – обыграет «Торпедо»
«Северсталь» примет «Торпедо» во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина.
Клуб из Череповца выиграл 4 из 5 последних вторых матчей в сериях плей-офф КХЛ. В первом матче серии с «Торпедо» «Северсталь» проиграла со счетом 1:4.
Букмекеры считают хозяев фаворитами сегодняшней встречи за 1.66. На вторую победу гостей в Череповце дают коэффициент 2.25.
Игра состоится 25 марта, начало – в 19:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
