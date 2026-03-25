Синнер – явный фаворит турнира в Майами перед 1/4 финала. Зверев и Фис – в топ-3 у букмекеров
Янник Синнер выиграет турнир в Майами, уверены букмекеры.
Итальянский теннисист котируется подавляющим фаворитом «Мастерса» за 1.28 – около 75% вероятности. В четвертьфинале Синнер встретится с Фрэнсисом Тиафу.
Александр Зверев и Артур Фис – главные конкуренты Синнера по мнению букмекеров. На их победу дают коэффициент 9.50 – около 10% вероятности.
Шансы остальных теннисистов на титул – менее 5%.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
