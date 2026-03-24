Сборные России и Никарагуа проведут товарищеский матч в Краснодаре.

Букмекеры уверены в крупной победе команды Валерия Карпина – на нее дают коэффициент 1.46. За 10.00 можно поставить на то, что Никарагуа не проиграет.

Российская сборная одержала пять крупных побед в 2025 году – над Боливией (3:0), Катаром (4:1), Беларусью (4:1), Замбией (5:0) и Гренадой (5:0).

Игра состоится 27 марта и начнется в 19:30 мск.