Россия разгромит Никарагуа, уверены букмекеры. У сборной было 5 крупных побед в 2025-м
Сборные России и Никарагуа проведут товарищеский матч в Краснодаре.
Букмекеры уверены в крупной победе команды Валерия Карпина – на нее дают коэффициент 1.46. За 10.00 можно поставить на то, что Никарагуа не проиграет.
Российская сборная одержала пять крупных побед в 2025 году – над Боливией (3:0), Катаром (4:1), Беларусью (4:1), Замбией (5:0) и Гренадой (5:0).
Игра состоится 27 марта и начнется в 19:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
