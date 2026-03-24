Московское и минское «Динамо» дважды встречались в плей-офф КХЛ – оба раза побеждали москвичи. Клуб из Беларуси – явный фаворит этой серии
Минское и московское «Динамо» встретятся в первом раунде Кубка Гагарина.
Команды дважды встречались в плей-офф КХЛ – в сезоне-2011/12 и сезоне-2023/34. Оба раза дальше проходили москвичи – 4-0 и 4-2.
Фаворитом этой серии за 1.48 котируется белорусский клуб. На проход московских динамовцев дают коэффициент 2.70.
Первый матч серии состоится 24 марта, начало – в 19:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ну мск спасет только фееричная игра Подъяпольского
