  • Московское и минское «Динамо» дважды встречались в плей-офф КХЛ – оба раза побеждали москвичи. Клуб из Беларуси – явный фаворит этой серии
Московское и минское «Динамо» дважды встречались в плей-офф КХЛ – оба раза побеждали москвичи. Клуб из Беларуси – явный фаворит этой серии

Минское и московское «Динамо» встретятся в первом раунде Кубка Гагарина.

Команды дважды встречались в плей-офф КХЛ – в сезоне-2011/12 и сезоне-2023/34. Оба раза дальше проходили москвичи – 4-0 и 4-2.

Фаворитом этой серии за 1.48 котируется белорусский клуб. На проход московских динамовцев дают коэффициент 2.70.

Первый матч серии состоится 24 марта, начало – в 19:30 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ну мск спасет только фееричная игра Подъяпольского
«Балтика» пропустит 16-17 мячей за сезон РПЛ, считают букмекеры. Рекорд – 14 пропущенных «Локомотива» в 2002-м
22 минуты назад
Россия разгромит Никарагуа, уверены букмекеры. У сборной было 5 крупных побед в 2025-м
55 минут назад
Кордоба стал фаворитом гонки бомбардиров РПЛ у букмекеров. Батраков и Хиль – в топ-3, Сперцян – 4-й
сегодня, 10:48
«Локомотив» выиграл все 4 матча против «Спартака» в этом сезоне. 1.34 – ярославцы начнут с победы серию 1/8 финала Кубка Гагарина
сегодня, 09:57
«Авангард» выиграл 13 последних домашний матчей против «Нефтехимика». 1.28 – продление серии
сегодня, 08:48
«Торпедо» стало фаворитом серии с «Северсталью» у букмекеров после неожиданной победы в первом матче
сегодня, 08:07
«Бавария» – наиболее вероятный обладатель требла в сезоне-2025/26. Шансы мюнхенцев – около 13%
сегодня, 07:40
«Зенит» – очевидный фаворит на титул РПЛ по версии Opta. «Краснодар» – 2-й, «Локо» – 3-й, шансы ЦСКА и «Спартака» – меньше 1%
вчера, 13:52
ЦСКА проиграл СКА в 5 из 7 последних домашних матчей. Москвичи – фавориты первого матча серии
вчера, 13:24
Италия пропустила два последних чемпионата мира. 2.40 – не выйдет на ЧМ-2026
вчера, 12:55
Последние новости
ПКР наградил FONBET за вклад в развитие паралимпийского движения России
вчера, 14:15Промо
У Батракова 0 голов в 2026 году. Он самый вероятный автор гола у букмекеров в матче «Локомотив» – «Акрон»
22 марта, 15:30
«Реал» дома не проигрывает «Атлетико» аж с февраля 2016 года. Больше десяти лет». Тимур Боков сделал прогноз на мадридское дерби
22 марта, 13:02
«В последние годы матчи между «Арсеналом» и «Сити» получаются максимально закрытыми». Прогноз Палагина на финал Кубка английской лиги
22 марта, 12:10
«Арсенал» – «Ман Сити»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу в финале Кубка лиги
22 марта, 11:15Промо
«С «Зенитом» придется напрячься, а это должно привести к триумфу». Чернявский сделал прогноз на «Динамо» – «Зенит»
22 марта, 11:05
Игроки БЕТСИТИ ставят на «Зенит» в матче с «Динамо»
22 марта, 08:13Промо
У «Тоттенхэма» нет побед в АПЛ в 2026 году. 1.55 – команда Тудора не обыграет «Ноттингем»
22 марта, 07:20
«Арсенал» 3 года не проигрывает «Ман Сити». Команда Артеты – букмекерский фаворит финала Кубка английской лиги
22 марта, 06:37
«Несмотря на ротацию, у «ПСЖ» хватает мощи состава, тем более те, кто не вышел в основе на «Челси», дополнительно мотивированы». Денисов о матче «Ницца» – «ПСЖ»
21 марта, 15:22
