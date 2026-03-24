«Локомотив» выиграл все 4 матча против «Спартака» в этом сезоне. 1.34 – ярославцы начнут с победы серию 1/8 финала Кубка Гагарина
«Локомотив» примет «Спартак» в первом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ.
В регулярном чемпионате команды встречались между собой четыре раза – ярославцы победили во всех встречах (5:2, 6:3, 3:2 ОТ, 3:1).
Букмекеры считают, что «Локомотив» победит и сегодня – на это дают коэффициент 1.34. Победа «Спартака» с учетом овертайма оценивается в 3.30.
Матч пройдет 24 марта, начало – в 19:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
