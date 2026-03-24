«Авангард» выиграл 13 последних домашний матчей против «Нефтехимика». 1.28 – продление серии

«Авангард» примет «Нефтехимик» в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

Клуб из Омска выиграл 10 из 11 последних очных встреч. На своем льду у «Авангарда» 13 побед подряд над «Нефтехимиком».

Букмекеры считают «Авангард» явным фаворитом встречи за 1.28. На победу гостей с учетом овертайма дают коэффициент 3.80.

Матч состоится 24 марта, начало – в 16:30 мск.