«Торпедо» стало фаворитом серии с «Северсталью» у букмекеров после неожиданной победы в первом матче
«Торпедо» неожиданно для букмекеров обыграло «Северсталь» (4:1) в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.
Нижегородский клуб котировался андердогом матча в Череповце за 2.20, на победу хозяев давали коэффициент 1.65.
Перед первой игрой букмекеры считали «Северсталь» фаворитом серии. Расклады поменялись – коэффициент на выход «Торпедо» в следующий раунд обвалился с 2.25 до 1.55, на проход клуба из Череповца дают 2.50.
Второй матч серии состоится 25 марта.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Одно слова Букмекеры это уже зло ! Спортивного интереса в лиге вообще не стало . Верните Мегафон .
