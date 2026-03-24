«Торпедо» стало фаворитом серии с «Северсталью» у букмекеров после неожиданной победы в первом матче

«Торпедо» неожиданно для букмекеров обыграло «Северсталь» (4:1) в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.

Нижегородский клуб котировался андердогом матча в Череповце за 2.20, на победу хозяев давали коэффициент 1.65.

Перед первой игрой букмекеры считали «Северсталь» фаворитом серии. Расклады поменялись – коэффициент на выход «Торпедо» в следующий раунд обвалился с 2.25 до 1.55, на проход клуба из Череповца дают 2.50.

Второй матч серии состоится 25 марта.