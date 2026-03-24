«Бавария» – наиболее вероятный обладатель требла в сезоне-2025/26. Шансы мюнхенцев – около 13%

Букмекеры оценили шансы европейских клубов сделать требл в сезоне-2025/26.

Из топ-7 лиг только «Бавария», «Арсенал», «Порту», «Спортинг», «Атлетико», «Страсбур» и «Ливерпуль» сохраняют математические шансы на требл – победу в чемпионате и кубке страны, а также в еврокубке.

Лучшие шансы на требл в этом сезоне у «Баварии» – мюнхенцы котируются очевидными фаворитами в Бундеслиге (1.01) и Кубке Германии (1.72) и идут вторыми фаворитами в Лиге чемпионов за 4.50. Шансы «Баварии» на требл – около 13%.

