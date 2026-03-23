«Балтика» пропустит 16-17 мячей за сезон РПЛ, считают букмекеры. Рекорд – 14 пропущенных «Локомотива» в 2002-м
«Балтика» пропустила 9 мячей за 22 тура чемпионата России.
Рекорд по наименьшему количеству пропущенных мячей в сезоне принадлежит «Локомотиву» – 14 мячей в 2002 году.
«Фонбет» дает коэффициент 1.70 на то, что команда Андрея Талалаева пропустит минимум 17 голов в сезоне РПЛ. 2.02 – максимум 16 мячей.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
