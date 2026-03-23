ПКР наградил FONBET за вклад в развитие паралимпийского движения России

Награду представителям FONBET торжественно вручил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков на отчётно-выборной конференции организации в Подольске.

Рожков отметил огромный вклад букмекера и благотворительной программы ДоброFON, при поддержке которой проводятся различные соревнования под эгидой ПКР, в том числе и детские турниры.

Павел Рожков, президент Паралимпийского комитета России:

– Хочу выразить слова благодарности FONBET за долгое и плодотворное сотрудничество и постоянную поддержку наших спортсменов и соревнований. Ещё в 2022 году, когда нашу сборную несправедливо отстранили от Игр в Пекине, FONBET был первым, кто поддержал спортсменов и выделил призовой фонд в размере 54 млн рублей.

В марте FONBET выделил по 1 млн рублей каждому спортсмену Паралимпийской сборной России, принимавших участие на Играх 2026. Чеки паралимпийцам вручил амбассадор благотворительной программы ДоброFON Роман Костомаров. Помимо соревнований под эгидой ПКР при поддержке компании проводятся турниры Федераций по спорту ПОДА, спорту слепых, футболу цп и многих других.

«Зенит» – очевидный фаворит на титул РПЛ по версии Opta. «Краснодар» – 2-й, «Локо» – 3-й, шансы ЦСКА и «Спартака» – меньше 1%
32 минуты назад
ЦСКА проиграл СКА в 5 из 7 последних домашних матчей. Москвичи – фавориты первого матча серии
сегодня, 13:24
Италия пропустила два последних чемпионата мира. 2.40 – не выйдет на ЧМ-2026
сегодня, 12:55
Кордоба стал фаворитом гонки бомбардиров РПЛ у букмекеров. Батраков и Хиль – в топ-3, Сперцян – 4-й
сегодня, 12:29
3.75 – все московские команды вылетят из Кубка Гагарина в первом раунде. Последний раз это было в сезоне-2013/14
сегодня, 11:42
«Балтика» закончит чемпионат в топ-5, уверены букмекеры. Это второй сезон клуба в РПЛ в 21-м веке
сегодня, 09:44
Соболев заявил, что может забить еще 12 голов до конца сезона. Букмекеры ждут максимум один мяч в чемпионате
сегодня, 08:59
«Зенит» укрепился в статусе фаворита РПЛ у букмекеров. «Краснодар» – 2-й, «Локомотив» – 3-й, на титул ЦСКА дают 150.00
сегодня, 08:37
«Тоттенхэм» опустился на 17-е место в АПЛ и идет в одном очке от зоны вылета. Коэффициент на понижение обвалился с 150.00 до 2.50 с начала сезона
сегодня, 08:11
«Реал» впервые за 3,5 года победил «Атлетико» в Ла Лиге – 3:2. В лайве на «сливочных» давали 5.00
сегодня, 07:31
У Батракова 0 голов в 2026 году. Он самый вероятный автор гола у букмекеров в матче «Локомотив» – «Акрон»
вчера, 15:30
«Реал» дома не проигрывает «Атлетико» аж с февраля 2016 года. Больше десяти лет». Тимур Боков сделал прогноз на мадридское дерби
вчера, 13:02
«В последние годы матчи между «Арсеналом» и «Сити» получаются максимально закрытыми». Прогноз Палагина на финал Кубка английской лиги
вчера, 12:10
«Арсенал» – «Ман Сити»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу в финале Кубка лиги
вчера, 11:15Промо
«С «Зенитом» придется напрячься, а это должно привести к триумфу». Чернявский сделал прогноз на «Динамо» – «Зенит»
вчера, 11:05
Игроки БЕТСИТИ ставят на «Зенит» в матче с «Динамо»
вчера, 08:13Промо
У «Тоттенхэма» нет побед в АПЛ в 2026 году. 1.55 – команда Тудора не обыграет «Ноттингем»
вчера, 07:20
«Арсенал» 3 года не проигрывает «Ман Сити». Команда Артеты – букмекерский фаворит финала Кубка английской лиги
вчера, 06:37
«Несмотря на ротацию, у «ПСЖ» хватает мощи состава, тем более те, кто не вышел в основе на «Челси», дополнительно мотивированы». Денисов о матче «Ницца» – «ПСЖ»
21 марта, 15:22
«Загадка, как Аллегри решит вопрос Леау и наладит связку между ним и Пулишичем – от этого зависит облик «Милана» в атаке». Клещенок о матче «Милан» – «Торино»
21 марта, 14:20
