ПКР наградил FONBET за вклад в развитие паралимпийского движения России

Награду представителям FONBET торжественно вручил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков на отчётно-выборной конференции организации в Подольске.

Рожков отметил огромный вклад букмекера и благотворительной программы ДоброFON, при поддержке которой проводятся различные соревнования под эгидой ПКР, в том числе и детские турниры.

Павел Рожков, президент Паралимпийского комитета России:

– Хочу выразить слова благодарности FONBET за долгое и плодотворное сотрудничество и постоянную поддержку наших спортсменов и соревнований. Ещё в 2022 году, когда нашу сборную несправедливо отстранили от Игр в Пекине, FONBET был первым, кто поддержал спортсменов и выделил призовой фонд в размере 54 млн рублей.

В марте FONBET выделил по 1 млн рублей каждому спортсмену Паралимпийской сборной России, принимавших участие на Играх 2026. Чеки паралимпийцам вручил амбассадор благотворительной программы ДоброFON Роман Костомаров. Помимо соревнований под эгидой ПКР при поддержке компании проводятся турниры Федераций по спорту ПОДА, спорту слепых, футболу цп и многих других.