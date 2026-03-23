«Зенит» – очевидный фаворит на титул РПЛ по версии Opta. «Краснодар» – 2-й, «Локо» – 3-й, шансы ЦСКА и «Спартака» – меньше 1%
«Зенит» стал главным фаворитом РПЛ по версии Opta.
Петербуржцы, идущие на втором месте в турнирной таблице с 48 очками после 22 туров, выиграют титул с вероятностью в 58,5%.
После 18-го тура небольшим фаворитом у суперкомпьютера был «Краснодар». За это время вероятность чемпионства «быков» снизилась с 40,4% до 37,8%.
Далее идут «Локомотив» (2,8%), «Балтика» (0,5%), ЦСКА (0,2%) и «Спартак» (0,1%). У остальных команд нет шансов на титул.
Главными претендентами на вылет из Мир РПЛ считаются «Сочи» (99,7%) и «Оренбург» (47,3%).
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Opta
Но Зенит всё равно переоценивают
Локо с 50% вероятности 1
Балтика с 27 % 2
Зенит (из-за судей) 12% 3
Спартак 10% 4
Бычки и лошадки по 0,5%🤣 5