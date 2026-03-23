ЦСКА проиграл СКА в 5 из 7 последних домашних матчей. Москвичи – фавориты первого матча серии
ЦСКА примет СКА в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.
5 из 7 последних очных встреч в Москве завершились победами клуба из Санкт-Петербурга. ЦСКА лишь однажды победил в основное время – 6:5 в декабре 2024 года.
Букмекеры считают команду Игоря Никитина небольшим фаворитом встречи за 1.57. На итоговую победу СКА дают коэффициент 2.43.
Матч пройдет 23 марта и начнется в 19:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
