Италия пропустила два последних чемпионата мира. 2.40 – не выйдет на ЧМ-2026

Букмекеры оценили шансы сборной Италии выйти на ЧМ-2026.

Команда Дженнаро Гаттузо 26 марта сыграет с Северной Ирландией в полуфинальном стыковом матче. Победитель сыграет в финале против Уэльса или Боснии и Герцеговины.

Итальянцы пропустили два последних чемпионата мира. В ноябре 2017-го итальянцы проиграли в стыках Швеции (0:1, 0:0) и не попали на ЧМ-2018, а в марте 2022-го уступили Северной Македонии (0:1).

На выход Италии на ЧМ-2026 можно поставить за 1.50 – 62% вероятности. 2.60 (38%) – «Скуадра Адзурра» пропустит третий подряд чемпионат мира.