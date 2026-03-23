Кордоба стал фаворитом гонки бомбардиров РПЛ у букмекеров. Батраков и Хиль – в топ-3, Сперцян – 4-й
Букмекеры обновили котировки на итоги бомбардирской гонки в РПЛ.
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба с 13 голами стал фаворитом у букмекеров после покера в ворота «Пари НН» (5:0). Коэффициент на его победу упал в 4 раза – с 10.00 до 2.50.
Второе и третье место у букмекеров с коэффициентом 5.00 делят форвард «Балтики» Брайан Хиль и полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков – оба забили по 12 мячей.
Лучший бомбардир РПЛ-2025/26 по версии букмекеров:
1. Джон Кордоба («Краснодар») – 2.50
2-3. Брайан Хиль («Балтика») – 5.00
2-3. Алексей Батраков («Локомотив») – 5.00
4. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 7.00
5. Дмитрий Воробьев («Локомотив») – 10.00
Остальные – от 20.00
Опубликовал: Кирилл Михайлов
