3.75 – все московские команды вылетят из Кубка Гагарина в первом раунде. Последний раз это было в сезоне-2013/14

Букмекеры оценили шансы московских команд выйти во второй раунд Кубка Гагарина.

В первом раунде сыграют три московские команды: ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». Только армейцы котируются фаворитами своего противостояния – на итоговую победу над СКА дают коэффициент 1.40.

«Фонбет» дает коэффициент 3.75 на то, что все московские команды вылетят уже в первом раунде. Последний раз это было в сезоне-2013/14.

Кубок Гагарина стартует в понедельник, 23 марта.