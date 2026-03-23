«Балтика» закончит чемпионат в топ-5, уверены букмекеры. Это второй сезон клуба в РПЛ в 21-м веке

Букмекеры оценили шансы «Балтики» на попадание в топ-5 в РПЛ.

Команда Андрея Талалаева идет на 4-м месте в таблице чемпионата Росси после 22 туров, набрав 42 очка. Отставание от топ-3 – два балла.

На попадание «Балтики» в пятерку лучших команд по итогам сезона дают коэффициент 1.33, в топ-4 – 1.95, в медали – 4.00.

Калининградцы проводят второй сезон в Мир РПЛ в 21-м веке. В прошлом сезоне команда играла в Первой лиге.