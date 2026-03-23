Соболев заявил, что может забить еще 12 голов до конца сезона. Букмекеры ждут максимум один мяч в чемпионате

Букмекеры оценили шансы Александра Соболева выиграть спор с Владиславом Радимовым.

Форвард «Зенита» должен забить 20 голов за сезон-2025/26, включая Мир РПЛ и Фонбет Кубок России, иначе проиграет ящик пива. Пока на счету Александра 8 мячей.

«А сколько мне еще надо забить? Двенадцать? Ну, все в моих силах. Если буду играть хорошо, то почему нет? Это возможно , это не невозможно. Все зависит от меня, я в это верю», – заявил Соболев.

В «Тенниси» считают, что Соболев забьет максимум один мяч до конца сезона РПЛ – на это дают коэффициент 1.50. За 2.40 можно поставить на то, что нападающий отличится в чемпионате еще минимум дважды.