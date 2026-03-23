  Соболев заявил, что может забить еще 12 голов до конца сезона. Букмекеры ждут максимум один мяч в чемпионате
Соболев заявил, что может забить еще 12 голов до конца сезона. Букмекеры ждут максимум один мяч в чемпионате

Букмекеры оценили шансы Александра Соболева выиграть спор с Владиславом Радимовым.

Форвард «Зенита» должен забить 20 голов за сезон-2025/26, включая Мир РПЛ и Фонбет Кубок России, иначе проиграет ящик пива. Пока на счету Александра 8 мячей.

«А сколько мне еще надо забить? Двенадцать? Ну, все в моих силах. Если буду играть хорошо, то почему нет? Это возможно, это не невозможно. Все зависит от меня, я в это верю», – заявил Соболев.

В «Тенниси» считают, что Соболев забьет максимум один мяч до конца сезона РПЛ – на это дают коэффициент 1.50. За 2.40 можно поставить на то, что нападающий отличится в чемпионате еще минимум дважды.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
если так скакать 🫏то , конечно забьёшь
6 голов за 22 матча это 1 гол за 3,67 матча.
Учитывая, что осталось 8 матчей, то возможно 2 гола успеет забить.
Вот вы все фанаты Зенита такие неграмотные? Это 1,0009090909090 за 3,67 матча, учи матчасть
Получается, Соболев вчера забил 1,0009090909090 голов?
Как это отобразить на табло?
Весеннее обострение у плохого мальчика. И на поле немножко тоже.
Фантазер, ты меня называла ...
