Соболев заявил, что может забить еще 12 голов до конца сезона. Букмекеры ждут максимум один мяч в чемпионате
Букмекеры оценили шансы Александра Соболева выиграть спор с Владиславом Радимовым.
Форвард «Зенита» должен забить 20 голов за сезон-2025/26, включая Мир РПЛ и Фонбет Кубок России, иначе проиграет ящик пива. Пока на счету Александра 8 мячей.
«А сколько мне еще надо забить? Двенадцать? Ну, все в моих силах. Если буду играть хорошо, то почему нет? Это возможно, это не невозможно. Все зависит от меня, я в это верю», – заявил Соболев.
В «Тенниси» считают, что Соболев забьет максимум один мяч до конца сезона РПЛ – на это дают коэффициент 1.50. За 2.40 можно поставить на то, что нападающий отличится в чемпионате еще минимум дважды.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Учитывая, что осталось 8 матчей, то возможно 2 гола успеет забить.
