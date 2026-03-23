«Зенит» укрепился в статусе фаворита РПЛ у букмекеров. «Краснодар» – 2-й, «Локомотив» – 3-й, на титул ЦСКА дают 150.00
Букмекеры обновили котировки на итоги чемпионата России.
«Зенит» после победы над «Динамо» (3:1) укрепился в статусе фаворита лиги – коэффициент на титул упал с 1.70 до 1.65.
Вторым у букмекеров идет «Краснодар» с коэффициентом 2.40 на чемпионство. Топ-3 замыкает «Локомотив» – на трофей московского клуба можно поставить за 20.00.
Далее у букмекеров идет «Балтика» (100.00), отстающая от «Локо» в турнирной таблице на два балла. ЦСКА, входивший в тройку фаворитов лиги перед возобновлением сезона, котируется пятым за 150.00.
Победитель Мир РПЛ-2025/26 по версии букмекеров:
1. «Зенит» – 1.65
2. «Краснодар» – 2.40
3. «Локомотив» – 20.00
4. «Балтика» – 100.00
5. ЦСКА – 150.00
6. «Спартак» – 175.00
7. «Динамо» – 1000.00
8-9. «Ахмат» – 5000.00
8-9. «Рубин» – 5000.00
Да и Дюков следить будет.