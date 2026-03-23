«Тоттенхэм» опустился на 17-е место в АПЛ и идет в одном очке от зоны вылета. Коэффициент на понижение обвалился с 150.00 до 2.50 с начала сезона
«Тоттенхэм» разгромной проиграл «Ноттингему» (0:3) в матче 31-го тура АПЛ.
«Шпоры» опустились на 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии – клуб находится в одном очке от зоны вылета.
С октября коэффициент на вылет «Тоттенхэма» из АПЛ обвалился в 60 раз – с 150.00 до 2.50. Только у трех команд – «Вулверхэмптона» (1.01), «Бернли» (1.01) и «Вест Хэма» (2.25) – больше шансов на понижение.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ну я бы и 2.50 не давал на вылет Тоттенхэма. Играть ещё два месяца если не ошибаюсь.
