«Реал» впервые за 3,5 года победил «Атлетико» в Ла Лиге – 3:2. В лайве на «сливочных» давали 5.00

«Реал» обыграл «Атлетико» (3:2) в рамках 29-го тура Ла Лиги.

Команда Альваро Арбелоа уступала 0:1 к 52-й минуте. В лайве на победу «Реала» давали коэффициент 5.00.

«Сливочные» впервые за 3,5 года обыграли «Атлетико» в чемпионате Испании. До этого было 2 поражения и 4 ничьих.