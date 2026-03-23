«Реал» впервые за 3,5 года победил «Атлетико» в Ла Лиге – 3:2. В лайве на «сливочных» давали 5.00
«Реал» обыграл «Атлетико» (3:2) в рамках 29-го тура Ла Лиги.
Команда Альваро Арбелоа уступала 0:1 к 52-й минуте. В лайве на победу «Реала» давали коэффициент 5.00.
«Сливочные» впервые за 3,5 года обыграли «Атлетико» в чемпионате Испании. До этого было 2 поражения и 4 ничьих.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Сильный матч, прекрасная самоотдача игроков на поле и заслуженный результат. Свисток пытался всё испортить, но не вышло.
