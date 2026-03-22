12.00 – Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф до конца этого сезона

Букмекеры оценили шансы Александра Овечкина побить очередной рекорд Уэйна Гретцки.

В воскресенье нападающий «Вашингтона» забросил шайбу в ворота «Колорадо» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это его 1000-й гол в НХЛ с учетом плей-офф.

По этому показателю Овечкин занимает 2-е место в истории лиги, уступая Гретцки, на счету которого 1016 голов. Букмекеры дают коэффициент 12.00 на то, что Александр обойдет его до конца сезона-2025/26.

Обратная ставка сыграет за 1.01.

