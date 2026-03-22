  • Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ с учетом плей-офф. Букмекеры давали 29% вероятности на то, что он сделает это именно в матче с «Колорадо»
Александр Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ с учетом плей-офф.

Нападающий «Вашингтона» забросил шайбу в ворота «Колорадо» (2:2, третий период) в игре регулярного чемпионата НХЛ. Букмекеры давали коэффициент 3.50 (29%) на то, что Овечкин забьет 1000-й гол именно в матче с «Эвеланш».

Вместе с «Сент-Луисом» это был самый вероятный вариант в линии.

Овечкин – в шаге от 1000-й шайбы и следующего рекорда Гретцки. А какие еще он мог бы побить?

Опубликовала: Венера Кравченко
Всех болеющих с косарем!)
Овечкин - легенда мирового хоккея!
Надеемся, что у Сашки начнется голевая диарея и он порадует нас россыпью шайб и расколит грецки орешек в других номинациях
Творит историю Александр Великий! 1000☑️
