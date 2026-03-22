«Арсенал» проиграл 7 финалов Кубка лиги – больше всех в Англии
«Арсенал» уступил «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги (0:2).
«Канониры» чаще других клубов проигрывали в финале Кубка лиги – 7 раз. Всего «Арсенал» 9 раз играл за трофей – победил в 1987-м и 1993-м.
Для «канониров» это самый неудобный внутренний турнир.
Опубликовала: Венера Кравченко
Медали на шею уже повесили, лигу выиграли, в ЛЧ как минимум в финале уже. Балаболы.)
Говорил и говорю - это же Арсенал. Очнитесь. Они готовы лечь и проиграть ЛЮБОМУ в самый ответственный момент. А вы их уже чемпионами назначили.
И дай бог, чтобы эти артетовские клоуны не разбазарили 9 очков в чемпионате - урвать хотя бы чемпионат, уже будет огромный успех!
А вы квадрупл... Залупупл блин.
Ладно бы это была 1/4 и можно было бы сказать про экономию сил для других турниров.