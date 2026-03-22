«Арсенал» проиграл 7 финалов Кубка лиги – больше всех в Англии

«Арсенал» уступил «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги (0:2).

«Канониры» чаще других клубов проигрывали в финале Кубка лиги – 7 раз. Всего «Арсенал» 9 раз играл за трофей – победил в 1987-м и 1993-м.

Для «канониров» это самый неудобный внутренний турнир.

Опубликовала: Венера Кравченко
13 комментариев
Ну, всех с квадруплом!
Медали на шею уже повесили, лигу выиграли, в ЛЧ как минимум в финале уже. Балаболы.)

Говорил и говорю - это же Арсенал. Очнитесь. Они готовы лечь и проиграть ЛЮБОМУ в самый ответственный момент. А вы их уже чемпионами назначили.

И дай бог, чтобы эти артетовские клоуны не разбазарили 9 очков в чемпионате - урвать хотя бы чемпионат, уже будет огромный успех!

А вы квадрупл... Залупупл блин.
Да кому был нужен этот квадрупл, кроме букмейкеров и болел других команд, которые слюной брызгали от такой потенциальной возможности? Ну серьезно. Все канониры понимают, что в этом сезоне главное это только лига и ЛЧ. Ну не взяли турнир ну и черт с ним
Запоздал конечно с заменами, нужно было сразу перестраивать игру и на второй тайм выпускать двух Габи в атаку вместо Троссарда и Дьекереша....
Вышли с позорным планом на игру и заслуженно были обоссанны с головы до ног. Как я уже говорил после матча с ливерпулем в январе: это не команда победителей, а команда бесхарактерных неудачников. Первый трофей слит, три следующих на подходе.
Арсенал это не про трофеи. Это про бесконечные понты
А вот эти Саки, афро англичане, это про них говорят "ТОП ИГРОКИ"? Видимо паспорт Англии и АПЛ дают такую наценку..
С учетом того, что впереди АПЛ и ЛЧ оно в общем-то, может и обидно, но не критично
С учетом того, что впереди АПЛ и ЛЧ оно в общем-то, может и обидно, но не критично
Как связаны будущие матчи АПЛ и ЛЧ с проигранным финалом?)
Ладно бы это была 1/4 и можно было бы сказать про экономию сил для других турниров.
Никак. Ладно бы только в этом кубке бы светил трофей. Но тут слишком много нытья от проигрыша в ничего не значащем кубке. В то время как все силы и внимание нужны уделять АПЛ и ЛЧ. Да-да, уже сейчас.
проклятый кубок, что сказать
