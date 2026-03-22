«Локомотив» впервые с октября забил 5+ голов за матч – «Акрону». В 11-м туре РПЛ команда Галактионова победила московское «Динамо» со счетом 5:3

«Локомотив» забил 5 голов за матч.

В воскресенье команда Михаила Галактионова разгромила «Акрон» (5:1) в 22-м туре Мир РПЛ. «Железнодорожники» впервые с начала октября забили 5+ голов в матче. В 11-м туре чемпионата была победа над московским «Динамо» – 5:3.

В следующем туре «Локомотив» разгромил ЦСКА (3:0), после этого крупных побед не было 5 месяцев.

