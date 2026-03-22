Филипе Луис – главный фаворит на замену Росеньору в «Челси». Хави и Фабрегас – в топ-5
Букмекеры открыли линию на следующего тренера «Челси».
У лондонцев 4 поражения подряд во всех турнирах. 3 из них – разгромные.
Главным фаворитом на замену главному тренеру Лиэму Росеньру котируется Филипе Луис. Бывший защитник «Челси» в прошлом сезоне привел «Фламенго к победе в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес.
Следующий тренер «Челси» по версии букмекеров:
1. Филипе Луис – 3.00
2. Оливер Гласнер – 5.00
3. Хави – 6.00
4-5. Сеск Фабрегас – 7.00
4-5. Роберто Де Дзерби – 7.00
6. Марку Силва – 9.00
7. Фрэнк Лэмпард – 9.00
Опубликовала: Венера Кравченко
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Но хочется какого нибудь глыбу, типа Зидана... или хотя бы Клопп ма.ь его)
И Вы хотите играть в сорок навесов за матч?
Ждите его клиентов в состав