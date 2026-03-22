  • Филипе Луис – главный фаворит на замену Росеньору в «Челси». Хави и Фабрегас – в топ-5
Филипе Луис – главный фаворит на замену Росеньору в «Челси». Хави и Фабрегас – в топ-5

Букмекеры открыли линию на следующего тренера «Челси».

У лондонцев 4 поражения подряд во всех турнирах. 3 из них – разгромные. 

Главным фаворитом на замену главному тренеру Лиэму Росеньру котируется Филипе Луис. Бывший защитник «Челси» в прошлом сезоне привел «Фламенго к победе в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес.

Следующий тренер «Челси» по версии букмекеров:

1. Филипе Луис – 3.00

2. Оливер Гласнер – 5.00

3. Хави – 6.00

4-5. Сеск Фабрегас – 7.00

4-5. Роберто Де Дзерби – 7.00

6. Марку Силва – 9.00

7. Фрэнк Лэмпард – 9.00

Кто придет в «Челси», если Росеньора уволят?

Опубликовала: Венера Кравченко
Хави пихают во все котировки тренерские, в любой клуб. Но Эрнандес, очевидно же, будет выбирать максимально тщательно и максимально комфортный для себя проект. Немного смешно даже читать, что Хави после пережитых стрессов в Барсе подпишется на проекты, где всё в 10 раз сложнее, чем у него было в Барсе. Ну какой ТТХ, Челси, МЮ или Ювентус? Ну не будет там Хави.
Фабрегаса было бы здорово.
Из всех перечисленных выбрал бы Лэмпарда! Росеньор на багаже Марески долго фартило, пусть идет лесом с умным взглядом и в очках!
Ответ TC@ER18
Из всех перечисленных выбрал бы Лэмпарда! Росеньор на багаже Марески долго фартило, пусть идет лесом с умным взглядом и в очках!
Это непсправедливо. Он только только закончил писать свои конспекты на следующий сезон
Ответ TC@ER18
Из всех перечисленных выбрал бы Лэмпарда! Росеньор на багаже Марески долго фартило, пусть идет лесом с умным взглядом и в очках!
Очки у него плоские какие-то, как говорил герой Кукушки, для солидности.
Луис и Сеск, или хотя бы Гласнер нааерно...
Но хочется какого нибудь глыбу, типа Зидана... или хотя бы Клопп ма.ь его)
Ответ Nono Gomes
Луис и Сеск, или хотя бы Гласнер нааерно... Но хочется какого нибудь глыбу, типа Зидана... или хотя бы Клопп ма.ь его)
Зидан имел топовый состав, Бейл говорил что никакой тактической работы от него не было. Он не потянет не топовый состав. Поэтому ему только Франце подавай.
И Вы хотите играть в сорок навесов за матч?
Ответ Nono Gomes
Луис и Сеск, или хотя бы Гласнер нааерно... Но хочется какого нибудь глыбу, типа Зидана... или хотя бы Клопп ма.ь его)
Зидана? давно он топовый тренер?
ООО Мендеш через Луиса хочет поработать в Челси
Ждите его клиентов в состав
Выведет Челси в шип. Верим.
Откуда берут всякий мусор? Ах да, топовые коучи не хотят в Челси на зп в 200 тытс в неделю
акерские сейчас будут топить за кого угодно, а через пять матчей с теми же защитниками - будут топить этого самого кого угодно
