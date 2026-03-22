Филипе Луис – главный фаворит на замену Росеньору в «Челси». Хави и Фабрегас – в топ-5

Букмекеры открыли линию на следующего тренера «Челси».

У лондонцев 4 поражения подряд во всех турнирах. 3 из них – разгромные.

Главным фаворитом на замену главному тренеру Лиэму Росеньру котируется Филипе Луис . Бывший защитник «Челси» в прошлом сезоне привел «Фламенго к победе в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес.

Следующий тренер «Челси» по версии букмекеров:

1. Филипе Луис – 3.00

2. Оливер Гласнер – 5.00

3. Хави – 6.00

4-5. Сеск Фабрегас – 7.00

4-5. Роберто Де Дзерби – 7.00

6. Марку Силва – 9.00

7. Фрэнк Лэмпард – 9.00

