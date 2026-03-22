«Ноттингем» впервые в истории разгромил «Тоттенхэм» дважды за сезон

«Ноттингем Форест» снова разгромил «Тоттенхэм».

В воскресенье «Ноттингем» крупно обыграл (3:0) команду Игора Тудора в 31-м туре АПЛ. В первом круге «лесники» победили «Тоттенхэм» с таким же счетом.

Таким образом, «Ноттингем» впервые в истории разгромил лондонцев дважды за сезон.

