У Батракова 0 голов в 2026 году. Он самый вероятный автор гола у букмекеров в матче «Локомотив» – «Акрон»

Букмекеры оценили шансы Алексея Батракова прервать безголевую серию.

Полузащитник «Локомотива» ни разу не забил после рестарта. К зимней паузе у него было 11 голов в Мир РПЛ и 4 – в Фонбет Кубке России.

В предстоящем матче с «Акроном» Батраков считается у букмекеров самым вероятным автором гола – с коэффициентом 1.87.

Игра «Локомотив» – «Акрон» пройдет 22 марта. Начало – в 19:00 мск.

«Локомотив» опять сдал после зимней паузы. Это уже норма при Галактионове