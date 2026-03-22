«Реал» 3,5 года не побеждает «Атлетико» в Ла Лиге. «Сливочные» котируются фаворитами мадридского дерби

«Реал» сыграет в дерби с «Атлетико» в 29-м туре Ла Лиги.

«Реал» – фаворит матча с коэффициентом 1.87. На победу «Атлетико» букмекеры дают 3.90, на ничью – 4.20.

«Сливочные» 6 матчей подряд не обыгрывают команду Диего Симеоне в Ла Лиге – 2 поражения и 4 ничьих. Последняя победа – в сентябре 2022-го (2:1).

Если «Атлетико» снова как минимум не уступит, сыграет коэффициент 1.95.

Матч пройдет 22 марта. Начало – в 23:00 мск.

