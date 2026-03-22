У «Тоттенхэма» нет побед в АПЛ в 2026 году. 1.55 – команда Тудора не обыграет «Ноттингем»
«Тоттенхэм» примет «Ноттингем Форест» в 31-м туре АПЛ.
«Шпоры» котируются небольшими фаворитами матча с коэффициентом 2.50. На победу гостей букмекеры дают 3.00, на ничью – 3.40.
«Тоттенхэм» ни разу не победил в АПЛ с начала 2026-го года – 7 поражений и 5 ничьих. Если «шпоры» продлят неудачную серию, сыграет коэффициент 1.55.
Матч пройдет 22 марта. Начало – в 17:15 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
1 комментарий
Пусть лучше шпоры вылетят в чемпиошип нежели Вест Хэм
