«Арсенал» 3 года не проигрывает «Ман Сити». Команда Артеты – букмекерский фаворит финала Кубка английской лиги

«Арсенал» сыграет с «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги.

Команда Микеля Артеты котируется фаворитом на титул с коэффициентом 1.65. На триумф «Сити» букмекеры дают 2.27.

Расклады на основное время выглядят так: победа «Арсенала» – 2.32, победа «Сити» – 3.50, ничья – 3.20.

«Канониры» 6 матчей подряд не проигрывают «горожанам» – 3 победы и 3 ничьих. Последнее поражение – в апреле 2023-го в АПЛ (1:4).

Финал пройдет 22 марта. Начало – в 19:30 мск.

