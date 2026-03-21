«Ливерпуль» с 2022 года не побеждает «Брайтон» на выезде в АПЛ
«Ливерпуль» продлил неудачную серию в гостях у «Брайтона».
В субботу мерсисайдцы уступили (1:2) команде Фабиана Хюрцелера в 31-м туре АПЛ. «Ливерпуль» 4 матча подряд не побеждает «Брайтон» на выезде в АПЛ.
Последняя победа была в марте 2022-го (2:0). После этого – 3 поражения и 1 ничья.
Опубликовала: Венера Кравченко
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Они с Клоппом не могли выиграть три года. Думаю с Слотом было невозможно
2 года: 2023 и 2024.
