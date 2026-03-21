  «Металлург» и «Локомотив» – главные фавориты на чемпионство перед плей-офф КХЛ. «Авангард» и минское «Динамо» – в топ-5
«Металлург» и «Локомотив» – главные фавориты на чемпионство перед плей-офф КХЛ. «Авангард» и минское «Динамо» – в топ-5

Букмекеры оценили шансы команд на чемпионство перед плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

Перед сезоном в топ-3 главных фаворитов входили «Локомотив» (коэффициент 6.00), ЦСКА и СКА (по 7.00). Сейчас линию возглавляют «Локомотив» и «Металлург».

Кто выиграет Кубок Гагарина в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1-2. «Локомотив» – 3.20

1-2. «Металлург» – 3.20

3. «Авангард» – 4.50

4. «Динамо» Минск – 9.00

5-6. «Ак Барс» – 10.00

5-6. ЦСКА – 10.00

7. «Автомобилист» – 20.00

8. СКА – 30.00

9. «Северсталь» – 35.00

10. «Динамо» Москва – 40.00

Опубликовала: Венера Кравченко
На самом деле Сибирь выбьет Магнитку из плэй-офф.
тоже почему то так кажется
У тебя есть деньги , давай ставку сделаем ?
Лично моё мнение главный фаворит Авангард. Т.к. у них глубина состава во всех линиях. Есть и звезды и работяги. Плюс отличный вратарь.

Локомотив второй. Глубина состава хорошая. Также и вратарь топовый, НО! Как будто по сравнению с Авангардом атака слабее.

Металлург третий. Атака возможно лучшая, но оборона и игра вратарей не выдающаяся.

Потом все остальные.
Я бы тоже примерно так расставил.
В следующем порядке....
1)Ава, Локо,Магнитка.
2)Минск,Цска,Северсталь.
3) Аб,Авто,Ска.
4)Трактор, Сю, Сибирь, Динамо- Москва!
5)Торпедо,Нефтехимик,Спартак!
Если чё,не судите строго!
Не кого не хотел обидеть!
Это просто лично моё такое видение.🤷‍♂️
Да не, никого не обижаете)
Но я бы Ак Барс и Авто выше Северстали поставил. Просто не верю я в череповчан.
Фавориты конечно известны, но хотелось бы , чтобы выскочил какой нибудь " чертик" из табакерки.
