«Металлург» и «Локомотив» – главные фавориты на чемпионство перед плей-офф КХЛ. «Авангард» и минское «Динамо» – в топ-5

Букмекеры оценили шансы команд на чемпионство перед плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

Перед сезоном в топ-3 главных фаворитов входили «Локомотив» (коэффициент 6.00), ЦСКА и СКА (по 7.00). Сейчас линию возглавляют «Локомотив» и «Металлург».

Кто выиграет Кубок Гагарина в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1-2. «Локомотив» – 3.20

1-2. «Металлург» – 3.20

3. «Авангард» – 4.50

4. «Динамо» Минск – 9.00

5-6. «Ак Барс» – 10.00

5-6. ЦСКА – 10.00

7. «Автомобилист» – 20.00

8. СКА – 30.00

9. «Северсталь» – 35.00

10. «Динамо» Москва – 40.00

Ожидания/реальность в КХЛ: «Локо» забрал Запад, а аутсайдеров недооценили