«Металлург» и «Локомотив» – главные фавориты на чемпионство перед плей-офф КХЛ. «Авангард» и минское «Динамо» – в топ-5
Букмекеры оценили шансы команд на чемпионство перед плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.
Перед сезоном в топ-3 главных фаворитов входили «Локомотив» (коэффициент 6.00), ЦСКА и СКА (по 7.00). Сейчас линию возглавляют «Локомотив» и «Металлург».
Кто выиграет Кубок Гагарина в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:
1-2. «Локомотив» – 3.20
1-2. «Металлург» – 3.20
3. «Авангард» – 4.50
4. «Динамо» Минск – 9.00
5-6. «Ак Барс» – 10.00
5-6. ЦСКА – 10.00
7. «Автомобилист» – 20.00
8. СКА – 30.00
9. «Северсталь» – 35.00
10. «Динамо» Москва – 40.00
Опубликовала: Венера Кравченко
Локомотив второй. Глубина состава хорошая. Также и вратарь топовый, НО! Как будто по сравнению с Авангардом атака слабее.
Металлург третий. Атака возможно лучшая, но оборона и игра вратарей не выдающаяся.
Потом все остальные.
В следующем порядке....
1)Ава, Локо,Магнитка.
2)Минск,Цска,Северсталь.
3) Аб,Авто,Ска.
4)Трактор, Сю, Сибирь, Динамо- Москва!
5)Торпедо,Нефтехимик,Спартак!
Если чё,не судите строго!
Не кого не хотел обидеть!
Это просто лично моё такое видение.🤷♂️
Но я бы Ак Барс и Авто выше Северстали поставил. Просто не верю я в череповчан.