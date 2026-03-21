«Балтика» и «Сочи» сыграют в уникальной форме с принтом «Морского боя»

В Калининграде 21 марта пройдет матч импровизированного турнира БЕТСИТИ Кубка Морского боя в рамках РПЛ «Балтика» – «Сочи». Команды выйдут на поле в особенных футболках, подготовленных БЕТСИТИ и клубами специально к этому мини-турниру.

На джерси отображено много крутых атрибутов – от воротника-гюйса, как у настоящих матросов, до тех самых корабликов из детской игры «Морской бой».

Именно в этой форме сегодня «Балтика» получит уникальный трофей за досрочную победу в БЕТСИТИ Кубке Морского боя.

В импровизированном турнире принимают участие партнеры БЕТСИТИ из РПЛ: «Балтика», «Сочи» и «Динамо» Мх.