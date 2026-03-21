В пользу «Зенита» назначили 11 пенальти в этом сезоне РПЛ. Рекорд принадлежит «Ростову» – 15 в чемпионате-2022/23

«Зенит» может побить рекорд чемпионата России по заработанным пенальти за сезон.

В этом розыгрыше Мир РПЛ в пользу петербуржцев было назначено 11 пенальти – больше всех в лиге. Ближайшие преследователи: «Акрон» (7) и «Ростов» (6).

Рекорд чемпионата России принадлежит «Ростову»: в сезоне-2022/23 команда заработала 15 пенальти.

В предстоящем матче 22-го тура «Динамо» Москва – «Зенит» букмекеры дают коэффициент 2.30 на то, что судья назначит пенальти.

