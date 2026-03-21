В пользу «Зенита» назначили 11 пенальти в этом сезоне РПЛ. Рекорд принадлежит «Ростову» – 15 в чемпионате-2022/23
«Зенит» может побить рекорд чемпионата России по заработанным пенальти за сезон.
В этом розыгрыше Мир РПЛ в пользу петербуржцев было назначено 11 пенальти – больше всех в лиге. Ближайшие преследователи: «Акрон» (7) и «Ростов» (6).
Рекорд чемпионата России принадлежит «Ростову»: в сезоне-2022/23 команда заработала 15 пенальти.
В предстоящем матче 22-го тура «Динамо» Москва – «Зенит» букмекеры дают коэффициент 2.30 на то, что судья назначит пенальти.
Опубликовала: Венера Кравченко
28 комментариев
Наберите воздуха, прежде чем узнать какое наказание они получили... в этом туре все трое главные арбитры своих матчей! это что за лига то вообще? переименуйтесь в "газ-чемпионат по коррупции"
давай-ка катись лесом, с теми кто отрицает админресурс и продажность всех судей рпл ради результатов зенита я общаться ни о чем не собираюсь