«Арсенал» – «Ман Сити»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу в финале Кубка лиги

22 марта состоится финальный матч Кубка английской лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 19:30 мск.

«Арсенал» может взять первый из четырех возможных трофеев в этом сезоне. Команда Микеля Артеты находится в отличной форме. Лондонцы выиграли шесть из семи последних матчей, укрепили лидерство в АПЛ и уверенно вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Ман Сити» подходит к матчу в не самых лучших кондициях. У команды Хосепа Гвардиолы одна победа в пяти последних играх. Манчестерцы снова отстали от «Арсенала» в таблице чемпионата, а в середине недели проиграли «Реалу» и вылетели из ЛЧ.

Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом финала Кубка лиги «Арсенал». На то, что обладателем трофея станут лондонцы, предлагают коэффициент 1.72 . На триумф «Сити» дают 2.15.

На победу «Арсенала» в основное время встречи можно поставить за 2.40 , на «Ман Сити» предлагают 3.20 , вероятность ничьей оценивается в 3.30.

На три мяча и более в матче дают 1.97 , на два гола и менее – 1.84 . Вероятность обмена мячами оценивается в 1.70 , вариант «Обе забьют: нет» идет за 2.13.

30% от ставок игроков БЕТСИТИ на исход матча отдано на «Арсенал», на победу «Сити» пришлось 22%, на ничью – 48%.