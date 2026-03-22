Игроки БЕТСИТИ ставят на «Зенит» в матче с «Динамо»

22 марта в 22-м туре РПЛ состоится матч между московским «Динамо» и «Зенитом». Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 16:00 мск.

«Динамо» выиграло все три матча в весенней части чемпионата и переместилось с десятого на седьмое место в таблице. Сейчас у команды Ролана Гусева 30 очков, отставание от находящегося на шестой строчке «Спартака» составляет пять баллов.

«Зенит» выиграл два из трех матчей РПЛ после зимней паузы. Петербуржцы по-прежнему отстают от лидирующего в чемпионате «Краснодара» на одно очко.

Команды встретятся в четвертый раз в этом сезоне. В матче первого круга РПЛ выиграл «Зенит» (2:1). В плей-офф Кубка России соперники обменялись победами, но по сумме двух игр сильнее оказались бело-голубые (3:1, 0:1).

Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом предстоящей встречи «Зенит». На победу петербуржцев предлагают коэффициент 2.20 , на успех «Динамо» дают 3.10 , на ничью можно поставить за 3.80.

Взять три мяча и более в матче можно с кэфом 1.84 , на два гола и менее дают 1.98 . Вероятность обмена мячами оценивается в 1.68 , вариант «Обе забьют: нет» идет за 2.16.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение «Зениту». На гостей пришлось 55% от всех ставок на исход, 28% ушло на «Динамо», 17% отдано на ничью.