Игроки БЕТСИТИ ставят на «Зенит» в матче с «Динамо»

22 марта в 22-м туре РПЛ состоится матч между московским «Динамо» и «Зенитом». Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 16:00 мск.

«Динамо» выиграло все три матча в весенней части чемпионата и переместилось с десятого на седьмое место в таблице. Сейчас у команды Ролана Гусева 30 очков, отставание от находящегося на шестой строчке «Спартака» составляет пять баллов.

«Зенит» выиграл два из трех матчей РПЛ после зимней паузы. Петербуржцы по-прежнему отстают от лидирующего в чемпионате «Краснодара» на одно очко.  

Команды встретятся в четвертый раз в этом сезоне. В матче первого круга РПЛ выиграл «Зенит» (2:1). В плей-офф Кубка России соперники обменялись победами, но по сумме двух игр сильнее оказались бело-голубые (3:1, 0:1).

Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом предстоящей встречи «Зенит». На победу петербуржцев предлагают коэффициент 2.20, на успех «Динамо» дают 3.10, на ничью можно поставить за 3.80.

Взять три мяча и более в матче можно с кэфом 1.84, на два гола и менее дают 1.98. Вероятность обмена мячами оценивается в 1.68, вариант «Обе забьют: нет» идет за 2.16.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение «Зениту». На гостей пришлось 55% от всех ставок на исход, 28% ушло на «Динамо», 17% отдано на ничью.

Рекомендуем
У «Тоттенхэма» нет побед в АПЛ в 2026 году. 1.55 – команда Тудора не обыграет «Ноттингем»
55 минут назад
«Арсенал» 3 года не проигрывает «Ман Сити». Команда Артеты – букмекерский фаворит финала Кубка английской лиги
сегодня, 06:37
«Ливерпуль» с 2022 года не побеждает «Брайтон» на выезде в АПЛ
вчера, 14:45
«Металлург» и «Локомотив» – главные фавориты на чемпионство перед плей-офф КХЛ. «Авангард» и минское «Динамо» – в топ-5
вчера, 14:18
В пользу «Зенита» назначили 11 пенальти в этом сезоне РПЛ. Рекорд принадлежит «Ростову» – 15 в чемпионате-2022/23
вчера, 07:26
ЦСКА проиграл 4 из 5 весенних матчей. 4.90 – уступит махачкалинскому «Динамо»
вчера, 06:35
49% пользователей Спортса’’ поставили на ничью в матче «Динамо» – «Зенит» в конкурсе прогнозов
20 марта, 13:44
Овечкин сыграет в КХЛ до конца карьеры, уверены букмекеры. 8% – станет обладателем Кубка Гагарина
20 марта, 13:33
97% участников конкурса прогнозов на Спортсе’’ поставили на победу «Краснодара» над «Пари НН»
20 марта, 12:53
«Пари НН» выиграл 4 из 5 последних матчей РПЛ. 3.50 – не проиграет «Краснодару»
20 марта, 12:22
«Несмотря на ротацию, у «ПСЖ» хватает мощи состава, тем более те, кто не вышел в основе на «Челси», дополнительно мотивированы». Денисов о матче «Ницца» – «ПСЖ»
вчера, 15:22
«Загадка, как Аллегри решит вопрос Леау и наладит связку между ним и Пулишичем – от этого зависит облик «Милана» в атаке». Клещенок о матче «Милан» – «Торино»
вчера, 14:20
«Кейн мотивирован забивать после повреждения, Олисе после пропуска ЛЧ обновит длинную обойму голевых передач». Денисов о матче «Бавария» – «Унион»
вчера, 09:20
«Балтика» и «Сочи» сыграют в уникальной форме с принтом «Морского боя»
вчера, 09:15
Амбассадор БК «Мелбет» Анатолий Катрич решил помочь восьмилетнему Диме
20 марта, 14:29Промо
Пресс-релиз акции «Турнир»
20 марта, 13:07Промо
Теперь у БК Tennisi только взрослые фрибеты новым игрокам
20 марта, 12:02Друзья сайта
2.12 – «Лейкерс» обыграет «Хьюстон» второй раз за 3 дня. У команды Редика 9 побед в последних 10 матчах
18 марта, 21:31
«Качество игры «Галатасарая» на выезде не идет ни в какое сравнение с домашней формой из-за проблем в защите». Палагин о матче «Ливерпуль» – «Галатасарай»
18 марта, 18:59Прогноз
«Я бы здесь поставил на победу «Атлетико». Прогноз Тимура Бокова на матч «Тоттенхэм» – «Атлетико»
18 марта, 18:37Прогноз
