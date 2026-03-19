Овечкин не побьет рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф в этом сезоне, уверены букмекеры. Их разделяет 17 шайб

Букмекеры оценили шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф в этом сезоне.

С учетом Кубка Стэнли 40-лентий россиянин забросил 999 шайб в НХЛ – по этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая только Гретцки (1016).

Букмекеры дают лишь 10% (9.50) на то, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в этом сезоне. Хоккеистов разделяет 17 шайб, а до конца регулярки «Вашингтон» проведет 13 матчей.

«Столичные» идут на 12-м месте в таблице Восточной конференции, отставание от зоны плей-офф – 6 очков.