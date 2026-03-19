  • Овечкин не побьет рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф в этом сезоне, уверены букмекеры. Их разделяет 17 шайб
Букмекеры оценили шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф в этом сезоне.

С учетом Кубка Стэнли 40-лентий россиянин забросил 999 шайб в НХЛ – по этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая только Гретцки (1016).

Букмекеры дают лишь 10% (9.50) на то, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в этом сезоне. Хоккеистов разделяет 17 шайб, а до конца регулярки «Вашингтон» проведет 13 матчей.

«Столичные» идут на 12-м месте в таблице Восточной конференции, отставание от зоны плей-офф – 6 очков.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Это и без буков ясно как белый день
Прямо секрет Полишинеля
999 шайб! Ни где-то, а в лучшей лиге мира!
1.30 – Овечкин забросит 1000-ю шайбу в НХЛ в домашнем матче. Впереди у «Вашингтона» игры с «Нью-Джерси» и «Колорадо» на своей арене
сегодня, 10:48
«Бавария» выбьет «Реал», «Ливерпуль» вылетит от «ПСЖ»: ожидания Opta от 1/4 финала ЛЧ
сегодня, 10:21
«Зенит» выбьет «Спартак» из Кубка, считают букмекеры. «Краснодар» – фаворит финала Пути РПЛ против «Динамо»
сегодня, 09:51
Снуп Догг и Барак Обама считают, что Аризона выиграет «Мартовское безумие». Букмекеры дают на это 4.80
сегодня, 09:25
«Реал» вылетит от «Баварии», «ПСЖ» пройдет «Ливерпуль»: ожидания букмекеров от 1/4 финала Лиги чемпионов
вчера, 22:36
«Арсенал» – фаворит Лиги чемпионов у букмекеров. «Бавария» – 2-я, «Барса» – 3-я, «Ливерпуль» – 6-й
вчера, 22:08
«Тоттенхэм» ведет 1:0 с «Атлетико». 10% – лондонцы пройдут дальше после 2:5 в первом матче
вчера, 20:49
18.00 давали на победу «Барселоны» над «Ньюкаслом» с разницей в 5+ мячей – каталонцы победили 7:2
вчера, 19:44
Василевский и Сорокин – главные фавориты на «Везину Трофи» у букмекеров. Шестеркин в 2022-м – последний россиянин, выигравший приз
вчера, 19:24
«Барселона» и «Ньюкасл» забили 5 мячей на двоих в первом тайме – 3:2. На такой результативный первый тайм давали 20.00
вчера, 18:42
Последние новости
2.12 – «Лейкерс» обыграет «Хьюстон» второй раз за 3 дня. У команды Редика 9 побед в последних 10 матчах
вчера, 21:31
«Качество игры «Галатасарая» на выезде не идет ни в какое сравнение с домашней формой из-за проблем в защите». Палагин о матче «Ливерпуль» – «Галатасарай»
вчера, 18:59Прогноз
«Я бы здесь поставил на победу «Атлетико». Прогноз Тимура Бокова на матч «Тоттенхэм» – «Атлетико»
вчера, 18:37Прогноз
«Отсутствие явной мотивации не мешает «Баварии» штамповать голы в любых турнирах». Прогноз Денисова на матч «Бавария» – «Аталанта»
вчера, 16:05Прогноз
«Барса» для меня все еще фаворит, но не удивлюсь, если матч перейдет в дополнительное время». Прогноз Славы Палагина на «Барселона» – «Ньюкасл»
вчера, 10:55Прогноз
«Спортинг» перевел в дополнительное время матч с «Буде-Глимт» – 3:3 по сумме двух встреч. Португальцы – явные фавориты у букмекеров
17 марта, 19:41
«Спортинг» ведет 1:0 с «Буде-Глимт», в первом матче норвежцы победили 3:0. 29% – вероятность прохода португальцев в перерыве
17 марта, 18:37
На играх второй половины сезона 2025/26 в Лиге PARI будет запущен Матчдей
17 марта, 11:26
«Буде-Глимт» выиграл 8 матчей подряд – дважды над «Интером», с «Ман Сити», «Атлетико» и «Спортингом». 6.20 – снова обыграют португальцев
17 марта, 10:20
«Ман Сити» – «Реал»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команды Гвардиолы на камбэк
17 марта, 09:13Промо
Рекомендуем