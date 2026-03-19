Овечкин не побьет рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф в этом сезоне, уверены букмекеры. Их разделяет 17 шайб
Букмекеры оценили шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф в этом сезоне.
С учетом Кубка Стэнли 40-лентий россиянин забросил 999 шайб в НХЛ – по этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая только Гретцки (1016).
Букмекеры дают лишь 10% (9.50) на то, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в этом сезоне. Хоккеистов разделяет 17 шайб, а до конца регулярки «Вашингтон» проведет 13 матчей.
«Столичные» идут на 12-м месте в таблице Восточной конференции, отставание от зоны плей-офф – 6 очков.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Это и без буков ясно как белый день
Прямо секрет Полишинеля
999 шайб! Ни где-то, а в лучшей лиге мира!
