1.30 – Овечкин забросит 1000-ю шайбу в НХЛ в домашнем матче. Впереди у «Вашингтона» игры с «Нью-Джерси» и «Колорадо» на своей арене

Александр Овечкин находится в одной шайбе от 1000 голов в НХЛ с учетом плей-офф.

В матче с «Оттавой» (4:1) 40-летний россиянин забил 25-й гол в нынешнем сезоне и 922-й гол в рамках регулярных чемпионатов, обновив рекорд лиги. С учетом плей-офф Овечкин забросил 999-ю шайбу в НХЛ – по этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

