«Бавария» выбьет «Реал», «Ливерпуль» вылетит от «ПСЖ»: ожидания Opta от 1/4 финала ЛЧ
Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.
В паре «ПСЖ» – «Ливерпуль» проход французской команды оценивается с вероятностью 56%, на выход «мерсисайдцев» в полуфинал дают 46%.
«Бавария» считается фаворитом противостояния с «Реалом» с вероятностью в 58% на проход против 42% у мадридцев.
Проход «Барселоны» в паре с «Атлетико» оценивается в 64%, итоговая победа «Арсенала» над «Спортингом» – в 78%.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Opta
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
У кого урвали два процента для баланса ?
Написано же что расклад выдал СУПЕРкомпьютер. Логично что при таких технологиях будет своя уникальная схема подсчёта процентов. Могут и накинуть если надо😁