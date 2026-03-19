«Бавария» выбьет «Реал», «Ливерпуль» вылетит от «ПСЖ»: ожидания Opta от 1/4 финала ЛЧ

Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

В паре «ПСЖ» – «Ливерпуль» проход французской команды оценивается с вероятностью 56%, на выход «мерсисайдцев» в полуфинал дают 46%.

«Бавария» считается фаворитом противостояния с «Реалом» с вероятностью в 58% на проход против 42% у мадридцев.

Проход «Барселоны» в паре с «Атлетико» оценивается в 64%, итоговая победа «Арсенала» над «Спортингом» – в 78%.

Кирилл Михайлов
Opta
У кого урвали два процента для баланса ?
Ответ Дмитрий Рабко
Ты новость читал?
Написано же что расклад выдал СУПЕРкомпьютер. Логично что при таких технологиях будет своя уникальная схема подсчёта процентов. Могут и накинуть если надо😁
Ответ Berton
Как говаривал в 90 году наш "воевода" - "В военное время значение синуса может достигать трёх".
интересно какие проценты будут после первого матча?
Опта это аналог Черданцевa ...)
