«Бавария» выбьет «Реал», «Ливерпуль» вылетит от «ПСЖ»: ожидания Opta от 1/4 финала ЛЧ

Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

В паре «ПСЖ» – «Ливерпуль» проход французской команды оценивается с вероятностью 56%, на выход «мерсисайдцев» в полуфинал дают 46%.

«Бавария» считается фаворитом противостояния с «Реалом» с вероятностью в 58% на проход против 42% у мадридцев.

Проход «Барселоны» в паре с «Атлетико» оценивается в 64%, итоговая победа «Арсенала» над «Спортингом» – в 78%.

