  • «Зенит» выбьет «Спартак» из Кубка, считают букмекеры. «Краснодар» – фаворит финала Пути РПЛ против «Динамо»
«Зенит» выбьет «Спартак» из Кубка, считают букмекеры. «Краснодар» – фаворит финала Пути РПЛ против «Динамо»

Букмекеры определились с фаворитами следующих раундов Фонбет Кубка России.

В финале Пути РПЛ встретятся «Динамо» и «Краснодар». Букмекеры считают «быков» явными фаворитами на выход в Суперфинал за 1.41 (67%), на проход москвичей дают коэффициент 2.90 (33%).

В полуфинале Пути регионов «Зенит» примет «Спартак». На проход петербуржцев можно поставить за 1.43 (66%), на итоговую победу красно-белых – за 2.85 (34%).

Еще одна пара полуфиналистов Пути регионов определится сегодня. ЦСКА встретится с победителем матча «Крылья Советов» – «Локомотив».

Опубликовал: Кирилл Михайлов
10 комментариев
Мы выбьем Спартак - заявили Кукуян с Карасевым
Ответ Александр Кузнецов
Мы выбьем Спартак - заявили Кукуян с Карасевым
Ты в слове выбьем букву Е пропустил.
Ответ Александр Кузнецов
Мы выбьем Спартак - заявили Кукуян с Карасевым
Эти двое слов на ветер не бросаются 🤣
А на пенальти какой коэффициент?
Ответ Serg13s
А на пенальти какой коэффициент?
С пенальти думаю теперь тормознут, слишком большой отклик пошел. Теперь начнут удалять игроков соперников снова
Ну если судьи будут судить так же как вчера матч с Махачкалой,то непременно!😂😂😂
У Зенита есть судьи,так что без вариантов!!!
Ну это.. Там чувак в Спартаке , Маслаченко обошёл..
Так что обороты то сбавьте.. 😁
будем посмотреть, 2 матча с динамо должны быть интересными
