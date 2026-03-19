«Зенит» выбьет «Спартак» из Кубка, считают букмекеры. «Краснодар» – фаворит финала Пути РПЛ против «Динамо»

Букмекеры определились с фаворитами следующих раундов Фонбет Кубка России.

В финале Пути РПЛ встретятся «Динамо» и «Краснодар». Букмекеры считают «быков» явными фаворитами на выход в Суперфинал за 1.41 (67%), на проход москвичей дают коэффициент 2.90 (33%).

В полуфинале Пути регионов «Зенит» примет «Спартак». На проход петербуржцев можно поставить за 1.43 (66%), на итоговую победу красно-белых – за 2.85 (34%).

Еще одна пара полуфиналистов Пути регионов определится сегодня. ЦСКА встретится с победителем матча «Крылья Советов» – «Локомотив».