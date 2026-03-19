Снуп Догг и Барак Обама считают, что Аризона выиграет «Мартовское безумие». Букмекеры дают на это 4.80

Снуп Догг и Барак Обама поделились прогнозами на «Мартовское безумие» в NCAA.

Музыкант и бывший президент США считают, что мужской баскетбольный турнир первого дивизиона NCAA выиграет Аризона.

Букмекеры считают университет Аризоны третьим фаворитом «Мартовского безумия» за 4.80 после колледжа Мичигана (4.70) и университета Дьюка (4.60).

Турнир среди лучших студенческих команд США проводится каждую весну.