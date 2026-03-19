«Реал» вылетит от «Баварии», «ПСЖ» пройдет «Ливерпуль»: ожидания букмекеров от 1/4 финала Лиги чемпионов
Стали известны все пары 1/4 финала Лиги чемпионов.
В противостоянии «Реала» и «Баварии» фаворитом котируется мюнхенский клуб. На выход мадридцев в следующий раунд дают коэффициент 2.34 (41%), на проход чемпиона Германии – 1.60 (59%).
«ПСЖ» считается фаворитом в паре с «Ливерпулем» за 1.68 (56%). На проход «мерсисайдцев» дают коэффициент 2.18 (44%).
Фавориты пар 1/4 финала Лиги чемпионов:
«Барселона» (1.40 – выход в 1/2 финала) – «Атлетико» (3.00)
«ПСЖ» (1.68) – «Ливерпуль» (2.18)
«Реал» (2.34) – «Бавария» (1.60)
«Спортинг» (5.40) – «Арсенал» (1.15)
Опубликовал: Кирилл Михайлов
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
С сити тоже самое говорили что Реал вылетит
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем