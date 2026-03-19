  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  «Арсенал» – фаворит Лиги чемпионов у букмекеров. «Бавария» – 2-я, «Барса» – 3-я, «Ливерпуль» – 6-й
17

«Арсенал» – фаворит Лиги чемпионов у букмекеров. «Бавария» – 2-я, «Барса» – 3-я, «Ливерпуль» – 6-й

Букмекеры обновили котировки на итоги Лиги чемпионов.

Перед 1/4 финала фаворитом турнира котируется «Арсенал» – на трофей лондонцев можно поставить за 3.40. В топ-3 также входят «Бавария» (4.80) и «Барселона» (6.00).

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 7-8 апреля, ответные – 14-15 апреля.

Победитель ЛЧ-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Арсенал» – 3.40

2. «Бавария» – 4.80

3. «Барселона» – 6.00

4. «ПСЖ» – 6.50

5. «Реал» – 9.00

6. «Ливерпуль» – 10.00

7. «Атлетико» – 17.00

8. «Спортинг» – 40.00

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ставки на спорт
logoЛига чемпионов УЕФА
logoвысшая лига Португалия
logoАтлетико
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoПСЖ
Ставки на сегодня
Ставки на футбол
logoЛиверпуль
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoБарселона
logoБавария
logoСпортинг
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Такое ощущение, что Арсенал фаворит исключительно из-за начала на букву "А".
Болею за них 20 лет, но в упор не понимаю такого кэфа.
Ответ Ярослав Афанасьев
Жребий сильно роляет
Ответ Ярослав Афанасьев
«Арсенал» идет на 1-м месте в АПЛ и у него самый легкий соперник в 1/4.
Фаворит безусловно Бавария, потом ПСЖ, 3) Арсенал со своими угловыми, 4) Барса/Мадрид и все остальные
Хотелось бы увидеть финал Барса - Бавария. Скорее всего, получился бы первый яркий финал за много лет
Ответ iegord
Хотелось бы увидеть финал Барса - Бавария. Скорее всего, получился бы первый яркий финал за много лет
Как ПСЖ - Барса в прошлом году. Только Барсы там не будет снова с её обороной))
Ставки в Telegram
