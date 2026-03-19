«Арсенал» – фаворит Лиги чемпионов у букмекеров. «Бавария» – 2-я, «Барса» – 3-я, «Ливерпуль» – 6-й

Букмекеры обновили котировки на итоги Лиги чемпионов.

Перед 1/4 финала фаворитом турнира котируется «Арсенал» – на трофей лондонцев можно поставить за 3.40. В топ-3 также входят «Бавария» (4.80) и «Барселона» (6.00).

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 7-8 апреля, ответные – 14-15 апреля.

Победитель ЛЧ-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Арсенал» – 3.40

2. «Бавария» – 4.80

3. «Барселона» – 6.00

4. «ПСЖ» – 6.50

5. «Реал» – 9.00

6. «Ливерпуль» – 10.00

7. «Атлетико» – 17.00

8. «Спортинг» – 40.00