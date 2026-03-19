«Арсенал» – фаворит Лиги чемпионов у букмекеров. «Бавария» – 2-я, «Барса» – 3-я, «Ливерпуль» – 6-й
Букмекеры обновили котировки на итоги Лиги чемпионов.
Перед 1/4 финала фаворитом турнира котируется «Арсенал» – на трофей лондонцев можно поставить за 3.40. В топ-3 также входят «Бавария» (4.80) и «Барселона» (6.00).
Первые четвертьфинальные матчи пройдут 7-8 апреля, ответные – 14-15 апреля.
Победитель ЛЧ-2025/26 по версии букмекеров:
1. «Арсенал» – 3.40
2. «Бавария» – 4.80
3. «Барселона» – 6.00
4. «ПСЖ» – 6.50
5. «Реал» – 9.00
6. «Ливерпуль» – 10.00
7. «Атлетико» – 17.00
8. «Спортинг» – 40.00
Опубликовал: Кирилл Михайлов
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Болею за них 20 лет, но в упор не понимаю такого кэфа.