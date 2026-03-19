2.12 – «Лейкерс» обыграет «Хьюстон» второй раз за 3 дня. У команды Редика 9 побед в последних 10 матчах
«Хьюстон» и «Лейкерс» встретятся в регулярном чемпионате НБА.
Команды встречались 17 марта – клуб из Лос-Анджелеса победил со счетом 100:92. Букмекеры дают коэффициент 2.12 на то, что «Лейкерс» снова обыграют «Хьюстон», 1.76 – будет поражение.
Команда Джей Джей Редика выиграла 9 из 10 последних матчей в НБА.
Игра состоится 19 марта, начало – в 04:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
