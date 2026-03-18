«Тоттенхэм» ведет 1:0 с «Атлетико». 10% – лондонцы пройдут дальше после 2:5 в первом матче
«Тоттенхэм» побеждает «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, перерыв).
Единственный гол в первом тайме на 30-й минуте забил Рандаль Коло-Мауни.
В перерыве букмекеры дают коэффициент 10.00 (10%) на то, что «Тоттенхэм» пройдет в следующий раунд. В первом матче лондонцы проиграли со счетом 2:5.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
