18.00 давали на победу «Барселоны» над «Ньюкаслом» с разницей в 5+ мячей – каталонцы победили 7:2

«Барселона» разгромила «Ньюкасл» (7:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

По два гола в составе каталонцев забили Роберт Левандовски и Рафинья, дубль у «Ньюкасла» сделал Энтони Эланга.

Букмекеры давали коэффициент 18.00 на то, что «Барселона» победит «Ньюкасл» с разницей в 5+ мячей.